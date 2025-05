Dopo le proteste dei commercianti, il Comune di Agrigento ha deciso di riaprire al traffico la via Atenea, nel tratto iniziale compreso tra Porta di Ponte e il municipio, ristabilendo il senso di marcia tradizionale.

La decisione è arrivata in seguito al crollo che ha interessato l’area antistante l’ex ospedale, oggi cantiere sequestrato destinato a diventare la nuova sede universitaria. L’Amministrazione aveva inizialmente ipotizzato una inversione del senso di marcia per consentire l’accesso a residenti e attività commerciali, ma la proposta aveva sollevato forti perplessità, soprattutto per la presenza di tratti troppo stretti che avrebbero reso complicata la circolazione.

Crollo in via Atenea, residenti denunciano: “Segnalammo i rischi, nessuno ci ha ascoltato”

Il malcontento dei commercianti non si è fatto attendere, con proteste e richieste di intervento immediato. Da qui la decisione di riaprire la strada, seppur parzialmente, nel senso abituale: una mossa che cerca di tamponare l’emergenza e ridurre i disagi, in un momento particolarmente delicato per la città, impegnata nel percorso di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Una nuova emergenza urbanistica che si somma ai tanti grattacapi amministrativi e che evidenzia, ancora una volta, la necessità di una gestione condivisa e operativa, più orientata alle soluzioni che alla caccia ai colpevoli. Leggi anche: Miccichè dopo il crollo: “Accertare le cause, ma il progetto università deve andare avanti”.

Nel frattempo, per cercare un punto d’incontro e affrontare insieme le criticità legate alla viabilità e al commercio lungo la via Atenea, l’assessore alle Attività Produttive Carmelo Cantone ha convocato un incontro con i commercianti per martedì 20 maggio alle ore 15:00, presso la Sala Giunta del Comune di Agrigento (2° piano). L’obiettivo è avviare un confronto costruttivo su viabilità, commercio e decoro urbano, soprattutto in vista della stagione estiva e del ruolo che Agrigento riveste quest’anno come Capitale Italiana della Cultura. «Un momento di ascolto e partecipazione attiva – si legge nella nota dell’assessore – per costruire insieme soluzioni utili e condivise».

