Commercianti, operatori turistici e residenti non trovano l’intesa sulla Zona a traffico limitato di via Atenea, a poche settimane dall’avvio della stagione estiva. L’incontro promosso dal Comune di Agrigento nei giorni scorsi, pur atteso come momento risolutivo, si è concluso senza un accordo condiviso.

Il Comitato di via Atenea e dintorni continua a puntare alla valorizzazione del “salotto cittadino” e delle aree limitrofe, ma le opinioni restano discordanti. Sul tavolo delle proposte, quella maggiormente presa in considerazione riguarda una Ztl attiva dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 2 del giorno successivo, dal lunedì al sabato, e dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 2la domenica.

Se il Comitato dovesse approvare questa ipotesi, la proposta sarà formalizzata all’Amministrazione comunale nei prossimi giorni. L’obiettivo è arrivare, entro fine mese, a un’ordinanza condivisa. Ma il traguardo resta incerto.

Quel che è certo è che nessuno vuole più rivedere le immagini delle recenti domeniche e festività, in cui, nonostante il grande afflusso turistico, la via Atenea è rimasta aperta al traffico veicolare, generando disagi, rumore, smog e pericoliper pedoni e visitatori.

Durante l’incontro, alcuni partecipanti hanno spostato il focus dal tema orari al tema servizi, chiedendo più parcheggi e soprattutto navette potenziate, anche in orario notturno, per rendere la Ztl davvero funzionale e accessibile a tutti.

Agrigento, nell’anno in cui è Capitale italiana della Cultura, punta a una crescita sostenibile anche grazie a un rilancio del centro storico, fatto di eventi, iniziative e una rinnovata offerta turistica.

Tra gli obiettivi dichiarati dal Comitato c’è quello di riportare le famiglie agrigentine in via Atenea tutti i giorni della settimana, non solo i turisti. Le potenzialità per una svolta ci sono tutte, ma il cammino è ancora in salita.

