Proseguono senza intoppi i lavori di consolidamento del muro di via Alessi, situato accanto a via Papa Giovanni XXIII, con il completamento delle prime fasi cruciali. L’intervento, avviato in ottemperanza alla sentenza 224/2004 del Tribunale di Agrigento, segue il cronoprogramma previsto. L’impresa esecutrice ha già installato i presidi di sicurezza, tra cui un ponteggio a tutta altezza, e sta procedendo alla realizzazione del cordolo in cemento armato, elemento chiave per la stabilizzazione della parete.

Secondo l’assessorato comunale ai Lavori Pubblici, i lavori sono nella fase iniziale, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e alla stabilizzazione della struttura. Gli interventi comprendono, oltre al cordolo, l’installazione di tiranti d’ancoraggio e il consolidamento del banco calcarenitico.

L’importo complessivo dei lavori, pari a 600.000 euro, è interamente finanziato con risorse comunali. «Dopo anni di attesa, siamo finalmente entrati nel vivo dell’opera – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato –. Questo è un risultato importante per la sicurezza della zona e per la tranquillità dei residenti di via Alessi».

L’intervento si inserisce in una serie di progetti di consolidamento già avviati nel territorio comunale, che includono interventi nel versante nord-ovest delle palazzine Crea, il muro di San Vito e altre zone come Villaggio Mosè e Monserrato. «Monitoreremo attentamente lo stato dei lavori per garantire il rispetto delle tempistiche e la qualità dell’esecuzione», conclude l’assessore.