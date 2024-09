Liliana Buscarino: “Molte cause di tumori sono determinate dall’inquinamento in tutte le sue forme”

Grande ritorno dell’associazione di volontariato Kore onlus in occasione dell’Eco Village Fest, l’iniziativa in programma domenica prossima, alle 18, in piazzale Giglia a San Leone.

Kore onlus, come si ricorderà, promuove il benessere e la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro familiari che segue già nella primissima fase della malattia, a seguito della prima diagnosi.

“Mettiamo a disposizione dei pazienti – afferma Liliana Buscarino, presidente di Kore onlus e specializzata in Estetica applicata in Medicina oncologica – le nostre consulenze in ambito estetico, quindi trucco camouflage e capelli, alimentazione, primo approccio psicologico e laboratori creativi. Saremo presenti all’Eco Village Fest con un nostro gazebo, all’interno del quale si terrà il laboratorio per bambini sul tema Gioco e riciclo condotto dalle nostre associate Simona ed Elisa. Con l’arte del riciclo creativo diamo una mano a salvare l’ambiente e, nel contempo, i più piccoli imparano ad avere cura dell’ambiente e della natura. L’obiettivo è di promuoverne il rispetto, considerato che si tratta di un bene comune da salvaguardare, quindi contribuire alla riduzione dell’impatto che le malattie hanno sull’uomo. Studi scientifici, infatti, dimostrano che molte cause di tumori sono determinate dall’inquinamento in tutte le sue forme. Ringrazio – conclude Liliana Buscarino – le associazioni Mariterra e Plastic Free, promotrici dell’evento, per aver invitato Kore onlus a partecipare”.

L’Associazione di volontariato Kore onlus nasce a settembre 2017 grazie alla volontà di sei donne e subito dopo registra il partenariato di diversi attori che hanno contribuito, ciascuno nel proprio settore, ad arricchire la rete di servizi a vantaggio dei pazienti oncologici.