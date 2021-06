Vetrate spaccate: negozio, bar e bus danneggiati

Sono quattro le denunce presentate da commercianti, e imprenditori, che hanno subito dei danneggiamenti a Favara. I radi in diverse zone del comune agrigentino. Danneggiate, a colpi di mazza, le vetrate di un bar di piazza del Vespri, nei pressi di via Madrice, e di un negozio d’abbigliamento di Corso Vittorio Emanuele. Ma in frantumi anche il parabrezza, e la porta d’accesso di un pullman di linea, posteggiato in via Giochi Olimpici, nei pressi dello stadio comunale “Bruccoleri”, e un distributore di snack, caffè e bevande, sempre nella stessa zona.

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno avviato le indagini, e dopo i sopralluoghi di rito, hanno acquisito i filmati dai sistemi di videosorveglianza. Immagini che potrebbero avere ripreso il responsabile o i responsabili dei raid che da una prima valutazione, non sembrerebbero essere mirati.