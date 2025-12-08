Un confronto atteso, partecipato e strategico: i Vespa Club siciliani si sono riuniti domenica 7 dicembre al Grand Hotel Mosè per definire la rotta del prossimo anno, tra bilanci, programmazione e progetti condivisi. Un appuntamento che chiude simbolicamente la stagione vespistica in Sicilia e che, ancora una volta, ha visto Agrigento protagonista.

Il Vespa Club Agrigento, tra i più attivi dell’isola, ha organizzato l’incontro che ha richiamato circa 50 rappresentantidei club, sui 75 presenti sul territorio regionale. Un’occasione di confronto alla presenza dei vertici nazionali, con il direttore sportivo Vincenzo Vitrioli, il direttore turistico Antonino De Pasquale e i commissari regionali.

Il presidente Vincenzo Pisano ha espresso soddisfazione per l’impegno dei soci e per il ruolo crescente del sodalizio agrigentino: «Il lavoro di squadra – ha sottolineato – permette di valorizzare non solo il club, ma anche la città di Agrigento».

Pisano ha inoltre anticipato le linee guida del 2026: niente grandi eventi, ma un calendario fatto di piccole iniziative cittadine, partecipazione agli appuntamenti regionali e un obiettivo comune: la trasferta a Roma per gli 80 anni della Vespa, momento centrale della prossima stagione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp