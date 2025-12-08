Bene i due nuovi innesti, Vitelli e Gatto. Segnano gli attaccanti: da Tripoli (settimo sigillo in campionato) a Gambino(sua la doppietta che spacca la partita di Caltagirone).

Ancora una rete su punizione da parte di Llama e poi due assist.

Ma tra le note positive della sfida di Caltagirone, vinta ancora una volta con carattere al termine di una partita molto tirata, c’è anche il rientro di Unniemi: nell’azione del quinto gol punta e salta un avversario, poi mette in mezzo l’assist per la rete di Ten Lopez, che come sempre non perdona e chiude la gara sul 5-2 finale.

Caltagirone ha confermato una volta di più quello che già sapevamo: questo campionato non regala niente a nessuno, e contro l’Akragas gli avversari tirano sempre fuori qualcosa in più. La partita è stata un continuo saliscendi emotivo — vantaggio, rigore sbagliato, rimonta subita, poi la reazione, l’allungo e la cinquina finale. Un test di maturità vero, di quelli che raccontano più del risultato.

L’Akragas ha mostrato due cose fondamentali: carattere nei momenti difficili e qualità negli uomini chiave.

È la risposta che cercavamo a una settimana complicata, e soprattutto a un campo pieno di insidie.

Ci sono episodi che cambiano le gare e altri che cambiano la testa.

Il rigore sbagliato poteva abbattere la squadra, invece ha generato reazione.

Il 2-2 poteva creare paura, invece ha acceso orgoglio.

E quando serviva qualcuno che la spaccasse, è arrivato Gambino, con una doppietta da bomber puro, di quelli che non devi spiegare: basta guardarli mentre decidono le partite.

Dietro di lui, Llama ha regalato due assist al bacio, oltre alla solita qualità nelle scelte.

Tripoli ha messo dentro il settimo sigillo stagionale, Ten Lopez ha fatto quello che sa fare: trasformare in oro l’ultima palla utile.

E poi c’è la nota più bella di tutte: il rientro di Unniemi.

È entrato con la fame giusta e nell’azione del 5-2 ha fatto vedere tutto quello che l’Akragas si era perso: strappo, coraggio, dribbling e l’assist finale per López.

Dettagli? No. Segnali.

Quelli che dicono che questa squadra, quando sta bene e quando resta dentro la partita con la testa, può davvero vincere quando vuole.

Oggi non era una gara qualsiasi: era una trasferta difficile, sporca, piena di scontri, di nervosismo, di momenti storti.

E l’Akragas l’ha vinta da squadra vera.

Perché — come dicevamo nelle domande del post-gara — il punto non è solo il risultato, ma come ci arrivi:

✔ reagendo agli episodi,

✔ mantenendo lucidità quando il campo non ti aiuta,

✔ restando squadra quando tutto sembra complicarsi,

✔ tirando fuori gli attributi quando serve.

La risposta, oggi, è arrivata forte.

Questa è la strada. Questa è l’Akragas.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp