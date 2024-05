In programma tour, spettacoli e intrattenimento.

Si scaldano i motori per festeggiare i vent’anni del Vespa club Agrigento. Per l’occasione è stato organizzato il quinto raduno nazionale, con la partecipazione di numerosi vespisti.

Il 25 e 26 maggio prossimi, ad Agrigento la tappa del Campionato turistico nazionale e la tappa del Campionato turistico Regione Sicilia. In programma vari tour in sella al mezzo a due ruote per le strade agrigentine, spettacoli e intrattenimento, a Villa Bonfiglio a cura di Ballon Style eventi. Domenica, 26, a di buon ora arriveranno i gruppi vespisti provenienti da tutta la Sicilia, dal Nord Italia e, addirittura, dal Belgio. Poi, l’esibizione del gruppo folcloristico Gergent e la tanto attesta gran parata: tutti i vespisti sfileranno per le vie principali della città. “Dopo una lunga attesa durata 10 anni e tanto impegno- dice il presidente, Vincenzo Pisano- ritorna il raduno città di Agrigento.”

Il raduno permetterà non solo di tornare indietro nel tempo e di ripercorrere quegli anni che hanno fatto della Vespa un simbolo nazionale, ma anche di scoprire la bellezza del territorio agrigentino promuovendo la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale. Per info e iscrizioni [email protected] o chiamare il presidente, Vincenzo Pisano, al numero 3396216550, o il vice Calogero Burgio al 328 1618619.