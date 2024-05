I cittadini di Agrigento segnalano da tempo perdite d’acqua e rotture nelle periferie, chiedendo risposte dall’AICA.

Agrigento, 21 maggio 2024 – Da tempo numerosi cittadini di Agrigento segnalano la presenza di rotture e perdite d’acqua in diverse parti della città. La situazione è particolarmente critica nei quartieri periferici, dove i disagi causati da tali problematiche si fanno sentire maggiormente.

Questa mattina, una nuova segnalazione è giunta da Viale Cannatello, nel Villaggio Mosè. “Da diverse settimane – ci riferiscono – segnaliamo all’AICA la presenza di una rottura nei pressi dell’attività commerciale Euronics. Non abbiamo ricevuto nessun riscontro ed anche questa mattina la presenza di sversamenti di acqua potabile è documentabile. Ci chiediamo come sia possibile che da una parte centellino l’erogazione per carenza idrica e dall’altra si permetta questo spreco sotto gli occhi di tutti”.

I cittadini, esasperati, hanno scritto numerose istanze ed esposti all’AICA, ma finora non hanno ricevuto risposte concrete. Nei giorni scorsi, segnalazioni simili erano state fatte anche per Via Papillon e San Leone, senza che siano seguite azioni risolutive.

È importante sottolineare che molte delle perdite d’acqua si verificano in zone di espansione, dove probabilmente le condutture non sono state realizzate a regola d’arte. In queste aree, le tubature sono spesso interrate a poca profondità e non sono state messe in pressione adeguatamente. Al contrario, nelle zone dove la rete idrica è stata costruita seguendo gli standard tecnici adeguati, con tubature proporzionate alle unità abitative dell’epoca, la situazione appare molto diversa e più gestibile.

La comunità resta in attesa di una dichiarazione ufficiale da parte degli organi preposti, sperando in un intervento rapido ed efficace per risolvere questa situazione critica.