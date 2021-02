Verso Torrenova, coach Catalani: “Nessuno guardi la classifica, occorre determinazione”

La Fortitudo alla prova del nove. Domenica ultimo derby contro Torrenova, palla a 2 alle 18:00. La squadra di coach Catalani, in settimana, si è allenata al meglio. Lo staff medico dei biancazzurri sta monitorando – giorno dopo giorno- le condizioni fisiche di Mait Peterson. Agrigento è pronta ad affrontare la 13esima giornata del campionato di serie B, girone B1.

Ha voluto presentare il match, come consueto, coach Michele Catalani.

“Quella con Torrenova sarà una partita difficile, come è normale che sia in questo momento della stagione dove tutte le squadre stanno cercando di chiudere al meglio la prima fase. Torrenova è una squadra giovane guidata dall’esperienza di Di Viccaro e Lasagni e dalla solidità di Mirko Gloria sotto i tabelloni. È una squadra dalla forte impronta casalinga avendo raccolto 4 successi sulle 6 gare disputate tra le mura amiche, che gioca una pallacanestro sfrontata e ad alto ritmo. Non dobbiamo fare l’errore di guardare la classifica, perché la squadra di coach Condello ha dimostrato di avere una grande chimica e nell’ultimo turno ha sfiorato la vittoria in un campo difficile come quello di Crema. Il nostro impatto sulla partita sarà ancora una volta determinante, soprattutto in difesa. Dobbiamo essere bravi a difendere in area e avere grande controllo del ritmo”.