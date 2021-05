Verso la zona gialla, ristoratori si preparano alla ripartenza

Manca solo l’ufficialità da Roma e da lunedì 17 maggio la Sicilia torna in zona gialla come quasi la totalità delle regioni italiane.

Una boccata d’ossigeno dopo una lunga fase in zona arancione. A respirare saranno soprattutto tutte quelle categorie che proprio a causa delle restrizioni hanno dovuto stringere i denti e a volte anche chiudere le saracinesche.

Stiamo parlando soprattutto di ristoratori, di gestori di bar, palestre, strutture sportive, albergatori e negozianti che in questi lunghi mesi hanno dovuto reinventarsi, adeguarsi alle normative anti-covid , con spese non indifferenti e a volte anche chiudere le proprie attività.

“Il calo dei contagi e la campagna vaccinale – ha spiegato il governatore di Sicilia Nello Musumeci – hanno consentito le riaperture”. Anche ad Agrigento i gestori di bar e ristoranti quindi si preparano a ripartire.

Nella zona balneare di San Leone, che si prepara anche alla stagione estiva , già da qualche giorno, i ristoratori stanno “rinnovando” i locali per renderli a norma e confortevoli per poter accogliere i clienti in sicurezza.

Qualcuno ridipinge le pareti, qualcun altro, comincia a sistemare i tavoli fuori rigorosamente a distanza. C’è chi mette fiori e piante e c’è anche chi nonostante tutto continua ad investire.

Sulla spiaggia del lungomare stanno proprio nascendo due nuove strutture balneari, una con ristorante. Agrigento quindi come tutta la Sicilia e il resto d’Italia prova a ripartire; una ripartenza complicata da orari, prescrizioni e coprifuoco, ma che dà comunque speranza per una ripresa graduale ma ci auguriamo, definitiva.