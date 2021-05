Verso il primo giorno della “rinascita”: tutto pronto al Lounge Beach

Le riaperture sono un palcoscenico di nuove emozioni: l’euforia per la ripresa, la voglia di tornare a prendere un semplice caffè seduti ad un tavolo, un pranzo in riva al mare. La gente non vede l’ora di riprovare a vivere. Il virus ha tolto tanto, anche mangiare un piatto di pasta con qualche amico aiuta a riprendersi la bella semplicità perduta. Dal prossimo 17 maggio la Sicilia dovrebbe passare dalla zona arancione a quella gialla e , dunque , si riparte anche nell’isola con prudenza e qualche altro sacrifico, ma con tenacia, qualità questa che non manca di certo al Lounge Beach Scala dei Turchi: una location che si integra perfettamente al paradiso circostante, al mare, al sole e alla celebre località balneare di Agrigento. Il Lounge Beach, di Nino Sanfilippo, riaprirà il prossimo 21 maggio per far respirare un’atmosfera frizzante e piena di sorrisi davanti, magari, ad un piatto di pesce o ad un cocktail.

La location è tra i preferiti dell’empedoclina fashion blogger Clizia Incorvaia che in video lo definisce un posto “unico e magico”.