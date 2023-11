Marco Coppa, l’allenatore dell’Akragas, affronta la vigilia della partita contro l’Acireale con determinazione e fiducia.

“Questa sfida è un banco di prova importante per noi. Abbiamo lavorato intensamente in settimana, preparandoci al meglio per questo incontro cruciale contro l’Acireale. È un momento che richiede non solo impegno fisico, ma anche concentrazione mentale e compattezza come squadra”. Ha detto in sala stampa.

Coppa, con uno sguardo deciso, riflette sull’importanza dell’unità: “Il calcio è uno sport di squadra. Dobbiamo essere compatti, collaborare e giocare come un’unica entità sul campo. Ognuno di noi è essenziale per raggiungere il nostro obiettivo.”

L’allenatore non nasconde il rispetto per l’avversario: “L’Acireale è una squadra di valore, ma siamo pronti a mettere in campo tutto il nostro impegno e la nostra determinazione. Affronteremo questa partita con il massimo rispetto per l’avversario ma anche con la convinzione di poter ottenere un risultato positivo.”

Parlando del lavoro svolto durante la settimana, Coppa sottolinea l’importanza della preparazione: “Abbiamo lavorato sodo, focalizzandoci sul miglioramento individuale e collettivo. Voglio vedere sul campo la dedizione e lo spirito di sacrificio che abbiamo dimostrato durante gli allenamenti.”

In conclusione, Marco Coppa esprime un messaggio chiaro ai suoi ragazzi: “Domenica saremo pronti a dare il massimo. Questo è il momento di dimostrare la nostra forza come squadra e di portare a casa un risultato positivo. Con impegno, determinazione e unità, possiamo superare ogni ostacolo.”

Emozionato anche il ds Peppe Cammarata che proprio nell’ Acireale ha lavorato.” Spero sia una festa di sport, si incontrano due squadre blasonate e sicuramente ci sarà un pubblico importante”. Ha concluso.

L’attesa per la partita è carica di emozioni e speranze, con l’Akragas pronto a mettersi alla prova e a lottare per la vittoria contro l’Acireale.