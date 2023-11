Una mostra di disegni, dipinti e fotografie è stata organizzata oggi, a Campobello di Licata, presso la Saletta Minerva, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, dal gruppo artistico che fa capo a Silvio Benedetto e Silvia Lotti. Per l’occasione, oltre ai due artisti, espongono le loro opere: Calogero Alaimo, Diego Alù, Sara Canale, Maria Curione, Pippo Di Giacinto, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Diana Dowek, Salvina Falsone, Teresa La Cognata, Chiara Licata Caruso, Giuseppe Liotta, Teresa Monaca, Angelo Monachello e Dario Rigoni. Sempre per la giornata di oggi dedicata alle donne vittime di violenza, alla “Minerva” è prevista la proiezione del video di Silvio Benedetto “Camille Claudel, una scultrice”. Silvia Lotti presenta invece la figura della scrittrice Matilde Serao e un video reportages dal titolo “Violenza contro le donne. Nel corso della serata verranno lette le poesie di Clementina Rotolo e, per quanto riguarda l’intervento musicale, Cesare Lo Leggio tratterà il tema: “Rosa Balistreri, una cantante”,

A sostegno delle donne vittime di violenza verrà anche letto un messaggio della scrittrice Dacia Maraini fatto pervenire appositamente ai due “Silvi” e al loro gruppo artistico. Appuntamento alle 18 di questa sera. L’esposizione potrà essere visitata gratuitamente fino al 1° dicembre,