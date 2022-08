Verso il nuovo servizio di igiene urbana: comune e associazioni a confronto

Un confronto sul servizio di igiene ambientale tra comune di Agrigento e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed ambientaliste. L’obiettivo dell’amministrazione è, in previsione del bando di gara che sarà espletato il prossimo anno, individuare i correttivi necessari affinchè il prossimo servizio superi tutte le criticità che non permettono oggi di avere una città pulita. “Il servizio- ricorda il sindaco, Francesco Miccichè- è disciplinato dal contratto sottoscritto prima del nostro insediamento.” Nell’aula Sollano del comune di Agrigento hanno preso la parola Giuseppe Di Rosa di Codacons, Livio Sutera di Assoconsum, Claudio Lombardo di Mareamico, Fabrizio Raso del Centro Consumatori Italia, Ilenia Capodici di Adiconsum, Marilisa Della Monica di Italia Nostra, Daniele Gucciardo di Legambiente e il Consigliere comunale, già Assessore all’Ambiente Nello Hamel. L’Assessore all’ambiente e vicesindaco , Aurelio Trupia , ha risposto ai tanti quesiti. Presenti anche Adele Falcetta di Italia Nostra, Pippo Spataro di Cittadinanza Attiva, Erica Capraro e Alessandro Salemi del WWF. E’ stato programmato un nuovo incontro per il prossimo 29 agosto. Il sindaco Miccichè afferma: “Ritengo opportuno che il prossimo appalto debba prevedere la completa separazione dei servizi di igiene urbana dallo scerbamento; i due servizi debbano indicare sin da subito il numero degli operatori destinati ai singoli servizi; la collocazione di “cassonetti intelligenti” ad accesso controllato a mezzo schede personalizzate, che saranno video sorvegliati 24h, per far sì che i cittadini possano conferire secondo le proprie esigenze; i cassonetti si aggiungeranno al sistema attuale della raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. Comunico che sono disponibile al confronto e ad accogliere tutti i suggerimenti e che a tal proposito inviterò prossimamente per un confronto anche i rappresentanti degli esercizi commerciali, dei sindacati, della Camera di Commercio e tutti gli attori che, a vario titolo, sono interessati al servizio di igiene urbana.”