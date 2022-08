Incidenza tumorale a Naro, il sindaco Brandara: “Pretendiamo chiarezza”

Sarebbero tanti, troppi, i malati di tumore a Naro, il sindaco Maria Grazia Brandara chiede dati certi e riscontri puntuali per comprendere incidenza, e possibili origini, delle patologie.

“L’alto numero di malati oncologici a Naro – scrive in una lettera inviata ad Asp Agrigento, Prefettura e Assessorato regionale alla salute – desta sempre maggiore preoccupazione tra i cittadini che ho l’onore di rappresentare nella qualità di sindaco che, come è a tutti noi noto, è la massima autorità sanitaria del comune. Preoccupazioni che sono anche le mie, sono sempre state nell’agenda del mio operare anche da libera cittadina, anche per la mia storia personale. Avvertiamo la necessità di dati che possano confermare – o, speriamo, dissipare – l’allarme sociale provocato dal numero sempre crescente di decessi per patologie tumorali”.

In particolare Brandara chiede agli enti preposti: i dati relativi alla provincia di Agrigento e del rapporto tra questi e quelli della Regione Siciliana paragonando l’incidenza tra questi e quelli della nostra provincia, naturalmente divisi per tipologia di tumore e i dati relativi al comune di Naro e del rapporto tra questi e quelli della provincia di Agrigento sempre divisi per tipologia di tumore.

“Questo, precisa il sindaco, anche per colmare l’attuale assenza di dati pubblici e aggiornati a causa dei lunghi tempi di raccolta e analisi connessi al Registro dei tumori realizzato congiuntamente dalle Asp di Agrigento e Trapani.”