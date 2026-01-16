Cagnardi: «Non c’è più tempo, il nostro atteggiamento deve essere feroce»

Dopo il successo sul campo di Orzinuovi, la Fortitudo Agrigento torna davanti al proprio pubblico. Domenica il Palamoncada diventa ancora una volta teatro di una sfida cruciale, con la lotta salvezza entrata ormai nella sua fase più calda.

A scandire il momento è coach Devis Cagnardi, che non usa giri di parole e chiama la squadra – e l’ambiente – a una prova di maturità:

«Domenica affrontiamo una squadra che verrà ad Agrigento per strappare due punti importanti in quella che è una lotta salvezza entrata nel vivo della stagione. Non c’è più tempo e non ci saranno più opportunità per rimediare ad eventuali errori».

Il fattore campo può fare la differenza, ma solo a patto di avere l’atteggiamento giusto:

«Giocare davanti ai nostri tifosi è un vantaggio che dobbiamo sfruttare al di là degli avversari di turno. Il nostro atteggiamento deve essere feroce e determinato».

Massima attenzione anche all’avversario. Casale Monferrato arriva ad Agrigento con fiducia e continuità ritrovate:

«Non è una vittima sacrificale. È una squadra capace di break offensivi importanti, con giocatori di talento balistico e con un totem come Martinoni, leader emotivo e tecnico di un gruppo mediamente giovane che nelle ultime settimane ha trovato fiducia per essere competitivo».

La parola chiave è una sola: urgenza.

«Il nostro senso di urgenza ci deve spingere a portare in campo ogni risorsa a disposizione. Con l’aiuto della nostra gente vogliamo continuare a muovere la classifica».

Appuntamento fissato: domenica alle ore 18.00 al Palamoncada. Agrigento è chiamata a rispondere presente. Ora conta solo il campo, e la spinta del suo pubblico.

