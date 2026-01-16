Cinema ad Agrigento, nuova programmazione fino al 21 gennaio: commedie, thriller e cinema d’autore

Prosegue fino al 21 gennaio la nuova programmazione cinematografica ad Agrigento, con un’offerta articolata tra Cinema Concordia e Multisala Ciak, che punta su commedie di richiamo, cinema d’autore, thriller e spettacoli-evento.

Al Cinema Concordia è in programmazione Buen Camino, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. Il film viene proiettato tutti i giorni alle 18.30, 20.30 e 22.30, con uno spettacolo aggiuntivo alle 16.30 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Al Multisala Ciak spazio invece a più titoli e generi. Il thriller Una di famiglia è in programmazione alle 17.30 e alle 20.00, rivolgendosi a un pubblico in cerca di una visione più tesa e introspettiva.

Per gli amanti del cinema d’autore, La Grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti, viene proposto con tre spettacoli giornalieri alle 17.30, 20.00 e 22.30, confermando una programmazione pensata anche per chi predilige il cinema di qualità e la visione serale.

Completa il cartellone l’horror Il tempio delle ossa, proposto come spettacolo unico al Multisala Ciak alle 22.30, appuntamento dedicato agli appassionati del genere.

Una programmazione che conferma il ruolo centrale delle sale cittadine, capaci di offrire continuità e varietà in un periodo in cui il cinema resta un presidio culturale e sociale fondamentale.

Orari dettagliati e biglietti sono disponibili sul sito www.cinemaagrigento.it.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp