Vergognoso raid, danneggiati tendoni drive in Covid

Ignoti vandali hanno danneggiato il drive in per i tamponi anti-Covid, nel piazzale Caos, proprio di fronte la Casa Natale di Luigi Pirandello. Qualcuno che, senza essere visto, si è scagliato contro le tende della struttura dell’Asp, e le divelte, e strappate in più punti. Dopo l’amara scoperta, sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Villaseta.

I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo, poi, hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili. I militari dell’Arma cercheranno di rintracciare i responsabili anche visionando le varie telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Un brutto gesto che va a colpire l’intera cittadinanza agrigentina, perché quelle tende erano destinate ai test rapidi per la diagnosi del Covid.