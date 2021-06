Maxi incendio distrugge 350 ettari di bosco e macchia mediterranea

Dopo due giorni i vigili del fuoco, le squadre antincendio dei distaccamenti della Forestale di Ribera, Cianciana, Siculiana e di Agrigento, con l’ausilio di due canadair, e un elicottero, hanno spento il maxi incendio nei boschi tra territori di Montallegro e di Siculiana.

I tecnici non hanno ancora fatto sopralluoghi e stime, a causa dei focolai, ma si calcola che circa 350 ettari di bosco siano andati in fumo.

Le contrade interessate sono quelle di San Nicola, Zubbia, Matarana, Fecia dove sono andati bruciati decine e decine di migliaia di alberi, e tanta macchia mediterranea con sottobosco e palme nane. Morti bruciati tanti animali selvatici che vivono in questa zona, come conigli e volatili.

Per fortuna l’area di Costa Domini, a Montallegro non è stata raggiunta dalle fiamme. Dalle prime indagini l’incendio è scoppiato in territorio di Siculiana e, allargandosi, ha rischiato di investire tutta l’area dei conferimento dei rifiuti della vicina discarica.