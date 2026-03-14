Verdura Resort: la stagione 2026 inaugura una nuova idea di ospitalità tra longevità, comunità e creatività

Con la riapertura per la stagione 2026, il Verdura Resort introduce un concetto di ospitalità che invita i viaggiatori internazionali ad abbracciare un ritmo di vita più lento, consapevole e rigenerante. Un approccio che intreccia benessere, connessione con la comunità locale e creatività, trasformando il soggiorno in un’esperienza di longevità autentica.

Al centro della proposta si trovano i programmi signature delle Irene Forte Spa, dedicati alla remise en forme e alla longevità, e gli esclusivi menu Nourish, ispirati alla dieta mediterranea e realizzati con ingredienti biologici e locali. Piatti nutrizionalmente completi, pensati per valorizzare gusto, equilibrio e stagionalità.

La nuova Blue Zone di Caltabellotta e il Programma Longevity

Il Programma Longevity del flagship resort di Rocco Forte Hotels nasce dall’ispirazione della recente ricerca condotta dai Professori Pes e Caruso – facilitata dal Verdura Resort – che ha identificato nel borgo di Caltabellotta una nuova Blue Zone, la prima in Sicilia.

Disponibile in formule da 6 o 10 giorni, anche per ospiti esterni, il programma combina:

scienza dell’alimentazione e menu personalizzati

esami diagnostici avanzati, tra cui analisi del sangue, test di sensibilità alimentare Vega e valutazioni Wellness Age™

escursioni immersive nel territorio, per scoprire l’autenticità del borgo siciliano a pochi chilometri dal resort

Gli itinerari – a piedi, in e‑bike o in fuoristrada – conducono gli ospiti nel cuore di “Kalat‑en ballut”, il castello delle querce. Qui il viaggio inizia con l’incontro con un pastore locale e la produzione della ricotta tra uliveti secolari a 950 metri d’altitudine. La visita prosegue tra le viuzze del borgo, con degustazione di olio evo Biancolilla, incontro con un artista nel suo atelier, visita alla Cattedrale Normanna e pranzo in una casa della comunità.

Le novità 2026: Itinerario del Silenzio e Verdura Experience Hub

Per la nuova stagione, il Verdura Resort presenta due esperienze inedite:

• L’Itinerario del Silenzio

Un percorso di digital detox che conduce alla scoperta di luoghi fuori dai circuiti turistici, dove la contemplazione diventa pratica quotidiana. Dal suggestivo Teatro di Andromeda al monumentale Cretto di Burri di Gibellina – nella città proclamata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 – l’itinerario invita a ritrovare spazio, tempo e ascolto interiore.

• Il Verdura Experience Hub

Un’oasi dedicata a chi ama lo sport e la natura, immersa nel parco privato del resort. Un concierge sportivo personalizza attività pensate per favorire la longevità attiva:

escursioni a cavallo al tramonto

tiro con l’arco

percorsi a piedi tra gli uliveti

yoga, pilates e tennis

Gusto, equilibrio e territorio: la cucina secondo Fulvio Pierangelini

Il benessere al Verdura passa anche dalla tavola. I sette ristoranti del resort – da quest’anno aperti anche agli ospiti esterni – propongono una cucina che unisce gusto ed equilibrio, sotto la guida di Fulvio Pierangelini, Creative Director of Food di Rocco Forte Hotels.

Verdure fresche, pesce locale, olio extravergine prodotto nella tenuta, frutta di stagione e cereali nutrienti sono gli elementi chiave di una proposta che celebra la Sicilia con un tocco contemporaneo.

Gli ospiti possono inoltre partecipare a una cooking class nella Casetta nell’Orto, per scoprire i principi della longevità a tavola e immergersi nella cultura enogastronomica del territorio.

Golf e benessere: un ritmo che rigenera

I due campi da golf da 18 buche, pluripremiati e progettati da Kyle Phillips, diventano parte integrante dell’approccio alla longevità. Camminare per diversi chilometri tra mare e natura favorisce un movimento dolce e costante, considerato uno dei pilastri dello stile di vita dei centenari: stimola i muscoli, migliora la circolazione e rigenera la mente, con il valore aggiunto della brezza marina.

Longevità anche per i più piccoli

L’impegno del Verdura nel promuovere uno stile di vita ispirato alle Blue Zone coinvolge anche i bambini, grazie a una speciale caccia al tesoro ideata dal kids club Verdùland, che guida i più piccoli e le loro famiglie alla scoperta del territorio e dei suoi valori.

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