Il Verdura Resort seleziona personale

IL VERDURA RESORT ANNUNCIA IL RECRUITMENT DAY

SCIACCA, 7 – 8 NOVEMBRE 2020

COMUNICATO STAMPA | Appuntamento in agenda per il 7 e 8 novembre 2020 a Verdura Resort di Sciacca dove si terrà il “Recruitment Day”, manifestazione di due giorni dedicata alla selezione del personale per la stagione 2021.

Il format della manifestazione vedrà i manager della pluripremiata struttura del gruppo Rocco Forte Hotels, ricevere su appuntamento per un’intervista conoscitiva i profili più idonei tra quelli che avranno inviato la propria candidatura.

Per la prossima stagione 2021 selezioniamo: Addetti ai piani, Facchini ai piani, Manutentori specializzati in impianti elettrici ed idraulici, Commis di sala e bar, Chef de partie, Commis di cucina.

Inoltre selezioniamo con conoscenza a livello intermedio della lingua Inglese: Addetti al concierge, Porter, Bartender, Chef de rang, Addetti alle boutique, Housekeeping Supervisor, Segretari di Ricevimento, Assistenti bagnanti.

Per accedere al Recruitment Day è necessario inviare il curriculum vitae entro il 25 ottobre 2020 a: recruitment.italy@roccofortehotels.com , scrivendo nell’oggetto “Recruitment Day”.

Analizzeremo tutte le candidature ricevute ed i profili valutati idonei saranno intervistati dai nostri manager il 7 e 8 novembre dalle ore 10.00 alle 18.00.

Rocco Forte Hotels è molto più di un nome: è la famiglia Forte stessa. Una famiglia che vanta quattro generazioni di hotelier. Ogni struttura della collezione incarna lo stile anglo-italiano, la raffinatezza e il calore tipici della famiglia Forte, naturalmente concepiti per accogliere gli ospiti come se fossero ospiti di famiglia.

Lavorare in Rocco Forte Hotels è un’esperienza avvincente e stimolante. Fare parte del gruppo significa ambire all’eccellenza, impegnarsi a garantire la massima qualità di servizio e, allo stesso tempo, avere opportunità di crescita professionale a 5 stelle.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il reparto Risorse Umane al numero 366 6850796, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 17:00.