Verdura Resort, è qui che Chiara Ferragni presenta la collezione di occhiali del suo brand

“La mia casa per i prossimi giorni”. Chiara Ferragni ha presentato così sui social il Verdura Resort di Sciacca, dove è arrivata dopo il weekend trascorso a Palermo. Una delle location più belle della Sicilia per fare da sfondo al lancio esclusivo della nuova collezione di occhiali del brand di Chiara Ferragni per la stagione estiva 2022. L’imprenditrice, sull’isola già da diversi giorni per i festeggiamenti del suo compleanno, ha presentato al pubblico i nuovi prodotti all’interno di un evento cui hanno preso parte amiche e volti noti del mondo della moda e dei social network documentato su Instagram con post e Stories. La regina delle influencer, è creatrice di diverse collezioni di abbigliamento e accessori, tra cui quella di sunglasses. Un evento curato in ogni dettaglio, con il set a bordo piscina, in un’Isola – secondo l’influencer – dove splende sempre il sole, anche se in questi giorni il maltempo ha preso il sopravvento.