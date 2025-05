Il Comune di Agrigento ha avviato una procedura di gara per l’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico di proprietà e competenza comunale, destinata a contrastare le attuali criticità che affliggono il patrimonio arboreo urbano e garantire decoro e sicurezza ai cittadini, in un contesto in cui la gestione ordinaria risulta ormai insufficiente.

Attualmente la manutenzione del verde pubblico viene eseguita dal personale interno del Comune e dall’E.S.A. (Ente di Sviluppo Agricolo) tramite convenzione. Tuttavia, questa soluzione si è rivelata temporanea e inadeguata, soprattutto a causa della mancanza di mezzi tecnici adeguati per operazioni complesse come potature o abbattimenti di alberi pericolanti. In molte aree della città, infatti, la vegetazione risulta trascurata, con alberature che minacciano l’incolumità pubblica o che compromettono l’estetica urbana.

L’Amministrazione comunale intende porre rimedio a una situazione che, oltre a rappresentare un rischio per i cittadini, può comportare danni patrimoniali certi e gravi per l’ente. Viene attivata una procedura di gara su piattaforma digitale certificata, in linea con i più recenti aggiornamenti normativi in materia di appalti pubblici.

L’Amministrazione ha quindi deciso di impegnare 86.137,41 destinati all’affidamento dell’appalto, suddivisi in importi destinati al servizio vero e proprio, alla sicurezza, agli oneri accessori e ad altri costi tecnici e amministrativi.

Una parte fondamentale dell’appalto è costituitp dai costi della manodopera e della sicurezza

Qualora dall’esito della gara risultino economie, queste saranno impiegate per ulteriori interventi sul territorio, fino all’esaurimento delle somme stanziate. Considerata l’ampiezza del verde pubblico cittadino e la sua condizione attuale, si tratta di una previsione utile a mantenere una continuità operativa e una copertura efficace delle emergenze.

Il verde pubblico rappresenta molto più di un semplice arredo urbano: è un indicatore diretto della qualità della vita in città. Aree verdi curate favoriscono la socialità, riducono il rischio idrogeologico e migliorano il microclima. A fronte della criticità attuale, questo appalto si configura come un’opportunità concreta per restituire alla città di Agrigento decoro, sicurezza e vivibilità.

