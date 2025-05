Nessun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio di ieri notte che ha devastato un’auto, Alfa Romeo Giulia, di proprietà di un infermiere quarantottenne di Licata, in uso al figlio studente ventitreenne. Il fatto si è verificato in via Guglielmo La Marca nell’abitato di Licata.

Il rogo sarebbe stato appiccato da un ignoto individuo. Sulla carrozzeria del mezzo sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia licatese, mentre le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito d’incendio.

