La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di omicidio colposo, per la morte di una ragazza, Maria Pia Burgio, ventunenne di Licata, colta da un improvviso malore lunedì scorso. Il pubblico ministero Giada Rizzo ha disposto l’esame autoptico sulla salma della giovane per accertare le cause del decesso. L’incarico è stato affidato al medico legale Sergio Cinque di Palermo.

La ventunenne si è sentita male mentre stava passeggiando fra le bancarelle allestite in occasione del patrono della città di Licata, Sant’Angelo. In auto è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nonostante i tentativi dei medici non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato. I familiari hanno nominato l’avvocato Gaspare Lombardo che procederà, a sua volta, alla nomina di un medico legale di parte per partecipare all’accertamento tecnico irripetibile.