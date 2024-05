Un’altra icona senza tempo sta per arrivare al Koveed Disco Club di Racalmuto, accompagnato dalla live performance di KEL: Mario Fargetta, produttore discografico, regista radiofonico e storico artista della consolle del Deejay Time, sarà il grande protagonista della chiusura di stagione il prossimo 11 maggio dalle 22.30.

Un vero portento del mix, capace di entusiasmare e far ballare intere generazioni che farà divertire tutti i presenti con tanta ottima musica, scatenando ricordi pazzeschi.

Mario Fargetta è un dj, autore e produttore di successo, che ha contribuito a creare e diffondere la musica dance italiana. Tra le sue hit più famose, ricordiamo The Music Is Movin, Music, Your love, This Time (Sexy Night), Midnight, The Beat Of Green, I Will Rise Again. Good Times, I’m Leaving You, Cantare Sognare, Play This Song, I Don’t Know Why, No Matter e l’album “You Got It”. Ha anche realizzato remix dance di canzoni di artisti come Adriano Celentano, Fiorello, Laura Pausini, Alexia, Mario Biondi e molti altri. Dopo aver lavorato per anni su Radio Deejay, dove ha sperimentato nuovi mix e nuovi suoni con un campionatore, Fargetta è tornato a far parte della ‘famiglia’ e ora conduce un programma quotidiano su m2o insieme ad Albertino. Inoltre, con Albertino, Molella e Prezioso, forma il gruppo Get Far Fargetta, che propone uno spettacolo coinvolgente e travolgente in tutta Italia. Un evento imperdibile con uno show unico, con un dj che da oltre 30 anni riempie piazze e dancefloor, cavalcando mode, temperie e gusti come se il tempo fosse concetto relativo, stimolo e non limite. Mario Fargetta, del resto, è un animale da palco dietro la consolle.