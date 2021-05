Ventilatore: quali sono i modelli oggi disponibili sul mercato

Il ventilatore è uno degli strumenti più diffusi e utilizzati per difendersi dal caldo e per generare una piacevole corrente d’aria anche dove le aperture sono scarse. A differenza di un condizionatore, non comporta la necessità di lavori particolarmente complessi e invasivi né utilizza sostanze refrigeranti, per questo è spesso il sistema di raffrescamento preferito per chi predilige i metodi più ecosostenibili.

Oltre ai classici ventilatori da tavolo o a piantana, oggi il mercato propone un vasto assortimento di modelli, anche più sofisticati e innovativi, come i ventilatori privi di pale, i ventilatori da soffitto o i termoventilatori, che svolgono anche un piacevole effetto riscaldante.

La scelta dipende dalle esigenze climatiche, dalle preferenze personali, dalle caratteristiche dell’ambiente e naturalmente dal budget. Per scegliere il Ventilatore ideale, è importante studiare le caratteristiche dei diversi modelli e metterle a confronto, per poi orientarsi verso la versione che si ritiene più adatta al proprio ambiente abitativo.

Ventilatori da installare al soffitto

I ventilatori da soffitto costituiscono uno dei dispositivi più diffusi soprattutto negli ambienti pubblici, negozi, uffici, palestre, ristoranti e così via. Il principale pregio di questi ventilatori è la capacità di muovere l’aria in maniera del tutto naturale senza comunque creare né fastidio né rumore. La posizione sul soffitto crea infatti una corrente d’aria gradevole e diffusa uniformemente in tutto l’ambiente.

Questo tipo di ventilatore deve essere installato da un elettricista, poiché viene collocato sotto al lampadario o, nel caso di un modello dotato di luce, in sostituzione di esso. Sono disponibili in diverse versioni, sia per il numero delle pale che per le dimensioni, da scegliere in base all’ampiezza del luogo di destinazione.

Ventilatori privi di pale

Il ventilatore privo di pale è un apparecchio piuttosto recente, per questo è ancora abbastanza costoso. Questo dispositivo funziona grazie ad un sistema molto simile a quello di alcuni modelli di aspirapolvere: in pratica, l’aria presente in un ambiente viene aspirata all’interno per poi essere reimmessa creando una sorta di corrente. I vantaggi di questi apparecchi consistono soprattutto nelle funzioni innovative: dalla possibilità di regolare l’intensità del flusso d’aria secondo le proprie esigenze e preferenze, alla presenza di filtri interni che rendono l’aria più salutare e sicura.

Un’altra funzione di cui spesso questi apparecchi sono dotati è la ionizzazione, che contribuisce a creare una sensazione di benessere.

Ventilatori a batteria o ricaricabili

I ventilatori che funzionano a batterie, classiche o ricaricabili, sono di piccole dimensioni e costituiscono un’ottima soluzione soprattutto per le situazioni temporanee, ad esempio in un piccolo ufficio, in campeggio o addirittura durante i viaggi in auto.

Questi ventilatori essere alimentati con batterie da sostituire periodicamente o ricaricabili tramite una normale presa Usb e sono perfetti negli ambienti di dimensioni limitate, dove lo spazio a disposizione non è molto.

Utilizzare il ventilatore per rendere una casa più accogliente rimane sempre un’ottima scelta, che evita di sostenere una spesa molto elevata e che si rivela non solo efficace ma anche rispettosa nei confronti dell’ambiente naturale.