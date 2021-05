Gelatiera: come funziona e come scegliere la migliore

Oggi gli appassionati del gelato possono soddisfare il loro desiderio in qualsiasi momento e giorno dell’anno, e creare versioni originali e personalizzate del proprio dessert preferito, grazie alla possibilità di acquistare una gelatiera per uso domestico.

In commercio è possibile trovare diverse varianti di gelatiera, dalle più economiche e semplici, ai modelli dotati di caratteristiche semiprofessionali e adatti a soddisfare le esigenze di una famiglia numerosa. Per acquistare la miglior gelatiera si consiglia di consultare le recensioni e di metterle a confronto, al fine di individuare quello che può essere il modello più adatto, in base alle proprie specifiche preferenze.

Prima di tutto è importante tenere conto dell’utilizzo che si pensa di fare della gelatiera: ad esempio, se si pensa di usarla solo occasionalmente, non è necessario acquistare un modello dalle prestazioni particolarmente sofisticate. Al contrario, per chi abbia intenzione di preparare il gelato ogni giorno o quasi, è molto importante scegliere un apparecchio in grado di sopportare un utilizzo intensivo.

Principalmente, le gelatiere per uso domestico si suddividono in due categorie: le macchine dotate di sistema autorefrigerante, molto simili nel funzionamento ad un apparecchio professionale, e le versioni più semplici e più economiche, che richiedono un periodo di raffreddamento in freezer.

È quindi importante verificare, oltre alla frequenza con cui si intende utilizzare la propria gelatiera, anche la presenza di un freezer sufficientemente capiente o, in alternativa, uno spazio utile in cucina per sistemare una macchina dotata di autorefrigerazione, che risulta essere piuttosto ingombrante.

Cosa sono le gelatiere manuali

In commercio è possibile trovare anche gelatiere manuali, costituite da un contenitore al cui interno si trova una ciotola, dotato di manovella per miscelare gli ingredienti. In questi dispositivi, lo spazio esterno alla ciotola deve essere riempito con ghiaccio e sale per mantenere la temperatura giusta. Preparare il gelato con questo accessorio è un’operazione un po’ laboriosa, tuttavia si tratta di una soluzione economica, adatta per un uso saltuario.

Modelli di gelatiera semi professionale

Le macchine semiprofessionali per preparare il gelato arrivano anche ad avere un prezzo considerevole, offrono comunque come risultato un prodotto di ottima qualità e tempi di preparazione ridotti al minimo. Questo tipo di macchina dispone, come abbiamo detto, di un sistema interno di autorefrigerazione, che non richiede alcuna preparazione o tempo di attesa: un sicuro vantaggio per chi è solito preparare il gelato quotidianamente.

Queste macchine hanno un ingombro abbastanza rilevante, prima di acquistarla è bene verificare le misure e controllare di avere spazio a sufficienza nella propria cucina. Alcuni modelli possono soddisfare anche le esigenze di una piccola attività professionale.

Gelatiere che necessitano il raffreddamento in freezer

Per un utilizzo meno intensivo, spesso è sufficiente una gelatiera che richieda la refrigerazione in freezer. In questo caso, la ciotola destinata alla preparazione del gelato è a doppio strato, contenente un liquido refrigerante che, per raggiungere la temperatura di congelamento, deve essere collocato per un certo periodo di tempo in freezer, di solito circa mezz’ora.

Occorre quindi tenere conto sia del tempo necessario per il raffreddamento, sia di disporre dello spazio utile nel proprio freezer.