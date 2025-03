“Ventidue anni di gioia e di condivisione”, come recita la scritta sulla torta realizzata per festeggiare questo importante compleanno dell’Associazione L’Arca con sede a Cammarata, ma punto di riferimento per San Giovanni Gemini e tutto il territorio circostante nel migliorare la vita dei ragazzi disabili e nel supportare le loro famiglie. La festa si è svolta nel ristorante Filici di Paolino Scibetta nell’ambito del Progetto “Il Sorriso è servito” giunto alla sua 4° Edizione che vede gli eccezionali ragazzi dell’Arca camerieri speciali per una serata. L’evento è stato presentato dalla Professoressa Irene Catarella, collaboratrice dell’Arca, Presidente del Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini con cui sfilano gli stessi ragazzi, promotrice della prima edizione de “Il Sorriso è servito” nel 2019 quando era Presidente della Fidapa di Cammarata e San Giovanni Gemini insieme a tutte le allora socie aderenti, con anche l’Associazione Giuseppe Lena, la Comunità Alloggio Aurora, la Caritas Diocesana di Agrigento e la Fondazione Zimbardo Luczo.

Quanti passi avanti fatti dall’Associazione, quanti progetti realizzati, come il Centro diurno “La casa di Stefy” in cui i ragazzi si dedicano ai laboratori di falegnameria e di ceramica realizzando pregevoli manufatti. Tra le novità annunciate nella serata ai circa 250 intervenuti, la Professoressa Catarella ha parlato dell’imminente apertura di un Emporio Solidale “La casa di Stefy” accanto alla sede dell’Arca in Piazza Santa Maria di Gesù a Cammarata, dove si potranno acquistare gli oggetti creati dai ragazzi, come le bomboniere solidali che possono essere loro commissionate per qualsiasi evento e sono davvero sempre originali, ma anche dell’inizio di una raccolta fondi a favore dell’Associazione fatta tramite PayPal, le cui coordinate utili si possono trovare sui canali Sicani Solidale e Cooperativa Santa Maria di Gesù. I ragazzi dell’Arca hanno svolto un servizio impeccabile aiutati dal personale dei Filici e dagli infaticabili volontari; inoltre, non sono stati gli unici a fare i camerieri in questa speciale serata, infatti, sono stati affiancati da alcuni alunni dell’IISS Archimede di Cammarata che hanno voluto condividere con loro questa esperienza che ha reso i commensali soddisfatti e loro felici perché valorizzati tramite un concreto servizio.

Con gli Abatellis Branciforti hanno patrocinato il Comune di Cammarata, il Comune di San Giovanni Gemini, la Fidapa di Cammarata e San Giovanni Gemini, l’Istituto Superiore Archimede, ma ci sono stati anche parecchi sponsor: Rs Artigrafiche, Fratelli Consiglio Legnami, Villov Abbigliamento Bambini e Ragazzi, Studio Imprese Misilmeri San Giovanni Gemini, Carrozza 193 Hostel, Fattoria Giambrone, Proshop San Giovanni Gemini Casteltermini Mussomeli, Emmedue Lux Srl, Cloe Centro studi, Oleificio San Lorenzo di Madonia Cammarata, Futura Srl di Sciacchitano e Traina, Di Grigoli Gomme, Punto Verde di Giracello Egidio & C., Narcisi Materiale Edile, Narcisi Vivere il legno e Potomac Viaggi. Il sindaco di Cammarata Mangiapane, il sindaco di San Giovanni Gemini Zimbardo, intervenuti entrambi con le famiglie e le amministrazioni, la Dirigente dell’IISS Archimede Gugliotta, intervenuta con parte del personale scolastico, hanno dichiarato la gioia, l’onore e l’arricchimento ottenuto nel partecipare a questa cena solidale, necessaria testimone di bene in un mondo alla deriva, che includeva la festa di compleanno dell’Arca, Associazione che si pone come segno tangibile e benefico della forza della collaborazione, come ha ribadito il Vicario Foraneo Don Giovanni Gattuso presente insieme a Padre Giovanni Mangiapane.

La serata è stata allietata dalla musica della band “Volta la carta” in collaborazione con il vocalist dei Malarazza Piero Sciacchitano e della esibizione del gruppo di ballo tutto al femminile diretto da Silvia Curto che è riuscita anche a far diventare ballerini per una sera anche gli stessi ragazzi dell’Arca. Benefattrice storica dell’Arca, l’Onorevole Margherita La Rocca è stata presente all’evento insieme con il marito il Dottor Giovanni Ruvolo Presidente dell’Associazione “A cuore aperto”. La gioia dei ragazzi ha travolto tutti. Si sono cimentati come camerieri Giuseppe Bongiovanni, Giuseppe Coniglio, Valeria Di Piazza, Pasqualino Giambrone, Rosalinda Lo Scrudato, Enzo Pizzuto, Giovanni Plaia, Domenico Russotto, Tonino Russotto, Rosolino Scrudato e Agata Scrudato, mentre la portavoce dell’Arca Roberta Lupo purtroppo non ha potuto partecipare per problemi di salute, ma è stata ricordata da Irene Catarella che insieme a tutto il pubblico e ai suoi compagni dell’Arca con un grande applauso le hanno augurato un veloce ripresa.

