I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle hanno arrestato un quarantanovenne empedoclino. Data esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L’uomo deve scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Dopo la notifica del provvedimento è stato portato alla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo per scontare la condanna.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp