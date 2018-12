Venerdì 21 dicembre a Palermo incontro regionale dell’ UDC alla presenza del segretario nazionale Cesa

Si svolgerà domani un incontro dell’ UDC siciliano in occasione delle prossime festività natalizie. A darne notizia il Coordinatore politico regionale e Responsabile nazionale per gli Enti locali On. Decio Terrana. L’ incontro alla presenza del Segretario nazionale ed Eurodeputato Lorenzo Cesa si svolgerà domani a Palermo dalle ore 18:30 presso l’ Istituto Don Orione in via Antonio Pacinotti. “S aranno presenti accanto al segretario nazionale – ha detto Decio terrana – i Deputati e Assessori Regionali, gli Amministratori ed i Commissari Provinciali e Locali dell’UDC, un evento utile per tracciare le linee politiche dei prossimi mesi ma anche per evidenziare il contributo politico del partito a tutti i livelli e nelle istituzioni dove il partito esprime amministratori e rappresentanti di alto profilo e quotidianamente impegnati per promuovere una politica di sviluppo per la nostra terra, ringrazio quanti parteciperanno e tutti coloro che ogni giorno sono impegnati nel partito a tutti i livelli”.