Vendita abusiva di frutta e verdura: sequestri e multe

Sono almeno una quindicina i sequestri di prodotti, e altrettante le sanzioni, effettuati dall’inizio dell’anno ad oggi dai militari della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento, nei confronti di venditori ambulanti di frutta e verdura, che erano soliti piazzarsi, in diversi punti della città dei Templi, senza avere però nessuna autorizzazione al commercio, e occupando abusivamente il suolo pubblico.

Le attività dei finanzieri hanno riguardato il rione del campo sportivo, il Quadrivio Spinasanta, via Imera, la zona di piazzale Fratelli Rosselli, Villaggio Mosè e Villaseta. Sulle strade della città sono, di fatto, rimasti in pochissimi a vendere frutta e verdura, senza rispettare le regole.

La merce sequestrata dopo essere stata ritenuta idonea al consumo umano è stata donata in beneficenza ad istituti caritevoli, in alcuni casi, in mancanza della tracciabilità portata in apposita discarica ai fini della distruzione. Ma oltre al sequestro di frutta e verdura, in almeno cinque casi sono stati apposti i sigilli anche a camion e furgoni, utilizzati per il trasporto della frutta, e per la messa in vendita.