Vende camper online senza consegnarlo: agrigentino condannato per truffa

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Sciarrotta, ha condannato un agrigentino F.F. alla pena di mesi 5 di reclusione ed € 150 di multa, al risarcimento del danno in favore della vittima truffata V.P.P. oltre alle spese legali, per avere, attraverso artifizi e raggiri consistiti nella simulazione della vendita di un Camper sul sito subito.it, indotto in errore la vittima sulla serietà e vantaggiosità della proposta di acquisto di un “Camper” per la somma di € 2.500, garantendone falsamente la consegna, ma a seguito di accredito somme a titolo di acconto, alla data della consegna, si rendeva irreperibile facendo perdere le proprie tracce.

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’imputato ha truffato una pluralità di persone offese, adoperando le medesime modalità, ovvero la pubblicazione degli annunci di vendita di svariati articoli quali camper ed automobili sul sito internet www.subito.it, inducendo in errore con coscienza e volontà le vittime del reato sull’esito delle compravendite per appropriarsi ingiustamente del denaro, e, subito dopo aver incassato le somme, dopo aver dato appuntamento alle vittime presso un luogo preciso, non si presentava, rendendosi irreperibile.

Soltanto grazie alle testimonianze delle vittime con l’ausilio delle forze dell’ordine si è riusciti a risalire al responsabile delle truffe.

Il tribunale, infatti, accogliendo le istanze della vittima della truffa costituitasi parte civile nel giudizio attarerso il proprio difensore l’Avvacato Eduardo Cirino, ha condannato l’imputato al risarcimento del danno subito quantificato in 1.000 Euro oltre le spese legali.