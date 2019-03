Evento di beneficenza con Marco Floris e The Great Music Band

Lo staff della Great Music Event acsd comunica che giorno 29 marzo 2019 alle ore 20.30 organizza SALI SU CON NOI ROCK SHOW – MARCO FLORIS & THE GREAT MUSIC BAND In concerto. Testi inediti di Marco Floris e arrangiamenti musicali inediti di Andrea Lentini. Con la partecipazione di Anna Rita Floris al coro e voce solista, Andrea Lentini al basso elettrico e con la collaborazione di alcuni ballerini. Un evento in beneficienza patrocinato dal Comune di Agrigento allo Sport Village Srl in Contrada Esa Chimento con contributo di 5,00 euro con consumazione. Ospite della serata il Maestro Davide Li Causi. Presenta Marcello Tartaglia. Per info: Andrea Lentini 3282496173, Luigi Marino 33512234 e Chez Nous Arredi e Tendaggi 0922401993.

Una parte dell’incasso verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Animalista Amico Zampa “Cherry “ di Agrigento. Sponsor della serata Tipografia Bl Grafica, Monte Suzza Vini, Quintessenza Cocktail Bar di Agrigento, Associazione Culturale TeatrAnima Lab di Agrigento, Caffè Cortè, Bar Plano di Porto Empedocle, Ciemme Liquori, Gianni Contino Ottica Favara.