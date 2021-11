Vede i poliziotti e inizia a minacciarli: denunciato

Vede due poliziotti, e non gradendo la loro presenza, li ha prima offesi, e poi minacciati. Protagonista un cinquantenne agrigentino che, è stato così denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dal personale della squadra Volanti della Questura, per il reato di minacce e oltraggio a un Pubblico ufficiale.

Tutto quanto, poco prima della mezzanotte, nel tratto compreso tra Porta di Ponte e via Atenea. Il cinquantenne, sobrio, mentre stava percorrendo il tracciato ha visto avvicinarsi due poliziotti, impegnati in un giro di perlustrazione del centro cittadino. All’improvviso ha dato in escandescenza.

Gli agenti sono stati dapprima apostrofati con pesanti frasi ingiuriose. Non contento li ha minacciati pesantemente. Portato alla caserma “Anghelone” non avrebbe cambiato atteggiamento.