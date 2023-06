Proprietaria sventa furto alla sua bicicletta ad Agrigento e presenta denuncia.

Dal balcone di casa ha visto alcuni soggetti che stavano portando via la sua bicicletta lasciata all’interno dell’atrio del palazzo. La proprietaria ha iniziato subito a gridare e ad inveire contro i ladri che, vistosi scoperti, sono scappati a gambe levate. E a mani vuote. Il tentato furto si è verificato in viale Cannatello ad Agrigento. La donna, una casalinga trentaduenne, ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti alla polizia che ha, subito avviato l’attività investigativa per provare a identificare i delinquenti.