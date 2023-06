Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, ieri mattina, in contrada “Fondacazzo” ad Agrigento poco primo del passaggio a livello. A scontrarsi un motociclo con in sella un cinquantaquattrenne e una Fiat Panda guidata da un sessantenne. Ad avere la peggio il centauro “volato” dal mezzo a due ruote e rovinato a terra. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ha riportato alcuni traumi, ma per sua fortuna non versa in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi e della viabilità sono stati gli agenti della polizia municipale.

Di Redazione