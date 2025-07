Un maxi incendio, con ogni probabilità doloso, si è sviluppato tra la strada provinciale di collegamento tra Caltabellotta e la frazione saccense di Sant’Anna. A fuoco diversi ettari di macchina mediterranea, alberi di ulivi e da frutto, coltivazioni e il versante collinare del centro abitato di Caltabellotta. Il fuoco, alimentato dalle alte temperature, ha provocato gravi disagi anche alla viabilità. Le fiamme hanno quasi raggiunto la strada e bloccato temporaneamente il transito. Impegnati nell’opera di spegnimento decine di vigili del fuoco e forestali.

“Solidarietà e sostegno ai cittadini di Caltabellotta e Sant’Anna che hanno vissuto momenti di paura a causa di un devastante incendio che ha danneggiato diversi ettari di patrimonio naturalistico di macchia mediterranea, uliveti e coltivazioni e ha provocato problemi alla viabilità lungo la strada provinciale – afferma in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo -. Chiederò al governo regionale di capire se ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità naturale, occorre sostenere gli agricoltori che hanno visto andare in fumo le proprie coltivazioni”.

