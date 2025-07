E’ indagata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e stalking nei confronti di una coetanea. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha revocato la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di una 18enne agrigentina, che era stata arrestata alcuni mesi fa e all’epoca dei fatti ancora diciassettenne, unitamente al fidanzato diciottenne poiché trovati in possesso di un ingente quantitativo di cocaina nei pressi del Parco Icori a poche decine di metri dal viadotto Morandi.

La posizione della ragazza si era aggravata in quanto all’accusa di detenzione di droga per la quale era stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità, si era aggiunta una denuncia nei di lei confronti per atti persecutori (stalking). Un’amica e coetanea, infatti, ha denunciato di essere stata derisa e picchiata dalla diciottenne, in particolare durante un incontro chiarificatore in piazza Stazione ad Agrigento per motivi sentimentali legati ad un ragazzo.

Il Tribunale per i Minorenni, accogliendo la richiesta dell’avvocato Monica Malogioglio, difensore della ragazza, ha revocato la misura cautelare del collocamento in comunità. La ragazza rimane nella struttura ma non in regime restrittivo fino al termine del percorso di reinserimento sociale. Potrà uscire liberamente, e fare periodici rientri a casa fino alla conclusione del percorso. Il processo è stato rinviato a novembre per una verifica del percorso all’esito del quale il Tribunale deciderà se autorizzare il rientro definitivo in famiglia.

