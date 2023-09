Chiesta la condanna nei confronti di 8 dei 21 imputati nell’ambito di un’inchiesta su un vasto giro di spaccio di stupefacenti, soprattutto eroina, tra Canicattì e Favara. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna, al termine della requisitoria, ha chiesto dodici anni di reclusione per Emanuele Di Dio, 45 anni, di Favara; sei anni e sette mesi per Francesco Castronovo, 52 anni di Favara; otto anni e due mesi per Mihaela Nicoleta Dana Chita, 29 anni, rumena, residente a Canicattì; nove anni e tre mesi per Lorenzo Di Dio, 32 anni, di Favara; dieci anni e sei mesi per Daniela Di Franco, 39 anni, di Canicattì; sei anni e sei mesi per Sonia Garraffo, 33 anni, di Canicattì; sette anni e otto mesi per Mohamed Musah, 43 anni, residente a Palermo e dieci anni e due mesi per Salvatore Stagno, 50 anni, di Favara.

Il processo in corso di svolgimento con il troncone abbreviato, davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, è stato aggiornato per le arringhe dei legali difensori, fra gli altri gli avvocati Salvatore Bruccoleri, Salvatore Cusumano, Angelo Asaro e Calogero Lo Giudice. L’inchiesta avrebbe permesso di accertare numerosi episodi di vendita e cessione di stupefacenti tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. L’eroina sarebbe arrivata da Palermo attraverso due corrieri extracomunitari e poi smerciata a Canicattì e Favara.