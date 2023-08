Hanno preso a noleggio una Fiat Panda di colore bianca e da Menfi si sono spostati ad Agrigento per fare una passeggiata in via Atenea. Al momento di recuperare la macchina, poco dopo le 22, la scoperta che era stata rubata. Trasferta nella città dei Templi amara per una coppia di giovani, lei menfitana e lui tedesco. La vettura si trovata parcheggiata in Discesa Empedocle, nei pressi del liceo classico “Empedocle”. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno constatato il furto e avviato le indagini e le ricerche in tutta la città. E’ stato infatti il terzo episodio – altre due Fiat Panda erano state rubate al viale Delle Dune di San Leone e in via Dei Giovani nella zona di San Giusippuzzo – nel giro di neanche un paio di giorni. Non è escluso che ad agire – in tutti e tre i casi – possa essere stata la stesa bandi di ladri.