Vanno in pensione due “pilastri” della Questura di Agrigento

I commissari capo della Polizia di Stato Angelo Cascino e Salvatore Taffaro hanno lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età. Poliziotti stimati ed apprezzati, hanno rappresentato un sicuro punto di riferimento per l’intera Questura di Agrigento, lasciando un segno indelebile per il lavoro svolto. Il commissario capo Cascino ha svolto svariate indagini di Polizia giudiziaria prima presso la Procura di Agrigento, e poi presso la Divisione Polizia Anticrimine, dove ha eseguito importanti misure patrimoniali.

Il commissario capo Taffaro, è stato prima alla sezione della Polizia Stradale, e poi all’Ufficio di Gabinetto, dove ha contribuito alla buona riuscita di importanti eventi di ordine pubblico connessi alla visita di alte cariche istituzionali, e a varie manifestazioni. Per la sua attività, il Presidente della Repubblica, il 13 gennaio del 2017, lo ha insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Entrambi, per i brillanti risultati conseguiti, sono stati insigniti con numerosi riconoscimenti premiali. Il questore Rosa Maria Iraci, i funzionari e i colleghi tutti augurano loro buona vita.