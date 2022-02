Covid in provincia di Agrigento: crollano i nuovi casi, ma altri 3 morti

Crollano i nuovi casi, ma altri 3 morti per Covid, uno a Campobello di Licata, uno a Licata e uno a Raffadali. Registrati “solo” 264 nuovi casi positivi, a fronte di 3.403 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 46.902 (1 marzo 2020 – 7 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 35.890. Gli attuali positivi salgono a 10.569, di cui 10.503 in isolamento domiciliare, e 66 ricoverati in ospedale. Sono 8 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 31 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 443 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 245.385 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 7 febbraio 2022 sono 1.702.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 5 febbraio: Agrigento 5.898 (1.702 attuali contagiati, 4.165 guariti e 31 deceduti); Alessandria della Rocca 249 (50 attuali contagiati, 198 guariti e 1 deceduto); Aragona 666 (177 attuali contagiati, 483 guariti e 6 deceduti); Bivona 193 (28 attuali contagiati, 164 guariti e 1 deceduto); Burgio 198 (24 attuali contagiati, 173 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 214 (57 attuali contagiati, 154 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 355 (52 attuali contagiati, 297 guariti, e 6 deceduti); Camastra 251 (42 attuali contagiati, 204 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 796 (326 attuali contagiati, 468 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.176 (286 attuali contagiati, 872 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 4.691 (1.038 attuali contagiati, 3.603 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 756 (190 attuali contagiati, 560 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 413 (98 attuali contagiati, 309 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 421 (61 attuali contagiati, 357 guariti e 3 deceduti); Cianciana 270 (35 attuali contagiati, 229 guariti e 6 deceduti); Comitini 115 (12 attuali contagiati, e 103 guariti); Favara 4.301 (885 attuali contagiati, 3.389 guariti e 27 deceduti); Grotte 531 (148 attuali contagiati, 380 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 152 (37 attuali contagiati, 114 guariti e 1 deceduto); Licata 4.043 (913 attuali contagiati, 3.098 guariti, 32 deceduti); Lucca Sicula 151 (15 attuali contagiati, e 136 guariti); Menfi 820 (154 attuali contagiati, 655 guariti e 11 deceduti); Montallegro 238 ( 7 attuali contagiati, 225 guariti e 6 deceduti); Montevago 167 (26 attuali contagiati, 139 guariti e 2 deceduti); Naro 735 (165 attuali contagiati, 558 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.216 (722 attuali contagiati, 2.466 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.831 (404 attuali contagiati, 1.412 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 828 (179 attuali contagiati, 643 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.498 (430 attuali contagiati, 1.050 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.430 (388 attuali contagiati, 1.031 guariti, 11 deceduti); Realmonte 478 (86 attuali contagiati, 388 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.597 (218 attuali contagiati, 2.352 guariti e 27 deceduti); Sambuca di Sicilia 453 (26 attuali contagiati, 400 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 212 (37 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 945 (423 attuali contagiati, 518 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 95 (20 attuali contagiati, e 75 guariti); Santa Elisabetta 156 (48 attuali contagiati, 107 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 640 (98 attuali contagiati, 532 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 338 (55 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.145 (762 attuali contagiati, 2.348 guariti e 35 deceduti); Siculiana 645 (90 attuali contagiati, 549 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 96 (12 attuali contagiati, 83 guariti e 1 deceduto).

Sono 50 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.