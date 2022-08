Vanno al mare, e i ladri rubano dall’auto soldi e carte di credito

Vanno al mare e lasciano, nel cofano dell’auto, le loro borse. Al momento di riprendere la macchina, per tornare a casa, si sono accorte che dalle borse, ancora presenti nel portabagagli, con all’interno i portafogli, mancavano carte di credito, bancomat e soldi. Le vittime del furto sono madre e figlia, rispettivamente di di 54 e 30 anni, di Canicattì.

E’ successo in via Dell’Orsa Maggiore, a Lido Rossello di Realmonte. I due congiunti hanno formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, al Commissariato di polizia di Canicattì. Complessivamente portati via 35 euro, e dalla borsa della 54enne era sparito anche il libretto postale. Gli agenti hanno avviato le indagini.