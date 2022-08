La “Festa do Cuddriruni Ragunisi” è ritornata

Grande successo per la “Festa do Cuddriruni Ragunisi.” Giunta alla sua VI edizione è dedicata alla gastronomia tipica del comune aragonese. Tenutasi sabato scorso , 27 agosto, in piazza Aldo Moro di Aragona, ha riscontrato un enorme successo di pubblico. Moltissime le persone giunti nel comune della provincia agrigentina, per partecipare a questa tradizionale festa culinaria. “Eventi così – dice il sindaco Pendolino – tornano nelle nostre città dopo due anni di pandemia”. Sì perché dopo il fermo di due anni, causato dalla pandemia, non è stato possibile svolgere con facilità manifestazioni di paese aperte in massa al grande pubblico. “Una serata molto bella – afferma il sindaco. Sono contento di restituire alla mia cittadina le manifestazioni culinarie della tradizione. E’ piacevole rivedere di nuovo i volti contenti e partecipativi dei miei cittadini. Ringrazio per questo – prosegue – tutti gli organizzatori dell’evento, dall’amministrazione comunale, ai mastri fornai che hanno preparato dal pomeriggio sino a sera inoltrata il “cuddiruni ragunisi”, ai Tamburinari Santa Venera di Grotte e San Vincenzo di Aragona al gruppo musicale dei Collage fino agli sponsor.L’evento è stato patrocinato dal Comune di Aragona, con la partecipazione di Regione Siciliana, O.D.V AMICI RAUNISI. Hanno partecipato il Presidente O.D.V Carmelo Sammartino, il sindaco Giuseppe Pendolino, il vicesindaco Nino Contino e gli assessori Renata Miccichè, Alfonso Miccichè, Raimondo Chiara.