Vani i soccorsi: muore un 57enne agrigentino

AGRIGENTO. Un uomo di 57 anni, Stefano Alecci, agrigentino e residente in Viale Emporium, al Villaggio Peruzzo, è morto poco fa a causa di un arresto cardiaco fulminante.

L’uomo si è sentito male stamattina e i familiari avendo compreso la gravita della situazione hanno lanciato l’allarme. Si è scatenata una vera e propria corsa contro il tempo e mentre sul posto, viale Emporium, giungeva ambulanza e personale paramedico dal vicino presidio sanitario di San Leone, un elicottero dell’elisoccorso si è levato in volo da Caltanissetta per trasportarlo in un ospedale attrezzato e tentare di strapparlo alla morte.

Tutto è stato vano nonostante. L’uomo è morto prima di poter essere trasportato in ospedale.