Noi ripuliamo Piazza Fontanelle e tu?

Domani 25 Maggio l’Associazione di volontari “I Ragazzi della Trinacria” armati di buona volontà e senso civico saranno impegnati in un’attività di riqualificazione di un’importante piazza del quartiere di Fontanelle (Piazza Fontanelle) che versa da tempo in condizioni di degrado e abbandono tra sterpaglie e rifiuti vari.

Saranno presenti e collaboreranno all’iniziativa il Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”, l’Associazione “Mariterra” le ragazze della pagina Facebook “Miglioriamo Agrigento” e volontari della zona.

Il Presidente dell’Associazione “I Ragazzi della Trinacria” Salvatore Terrazzino ci ha parlato dell’associazione che nasce da un gruppo di giovani con il comune obiettivo di migliorare la città di Agrigento, attraverso delle campagne di sensibilizzazione e di giornate ecologiche per ripulire e cambiare in meglio alcune zone come piazze, villette, spiagge e vie dimenticate.

<<Vogliamo diventare un punto di riferimento per i cittadini, “un’icona”, il nostro obiettivo è quello di coinvolgerli a pretendersi cura del proprio quartiere adottando lo spazio verde sotto casa o a prendersi cura della propria via senza dover richiedere continuamente dei permessi per non incorrere pur facendo del bene a delle sanzioni, mettendoci a totale disposizione facendo noi da tramite con il comune per le autorizzazioni >>.

<<Chi volesse iscriversi all’associazione sono aperte le iscrizioni e può contattarci tramite la pagina Facebook “I Ragazzi della Trinacria”, più associati siamo e più progetti riusciremo a realizzare>>.

Appuntamento a domani 25 Maggio ore 09.00 a Fontanelle (Piazza Fontanelle) a quanti di voi vorranno essere presenti a dar man forte ai giovani volontari, da sempre l’unione fa la forza, stop al disappunto, concretizziamo le nostre parole con il fare e rendiamo più bella la nostra città.

Sempre domani a Piazza Fontanelle avverrà una raccolta tappi di plastica in aiuto alla missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte.

Non mancate serve il vostro sostegno.