Vandalizzata ‍‏la fontana Maggiotto di Villa Casesa, ad Agrigento. Stradicati due fari e gettato all’interno del monumento di tutto: pietre, legno, pizza e un pallone. “Noi siamo già al lavoro per ripristinare la funzionalità- dice l’assessore comunale Giovanni Vaccaro-. In settimana sarà attiva la video sorveglianza, così almeno potremmo ammirare le vostre belle facce e darvi supporto psicologico per il disagio che vivete”.