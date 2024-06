Ignoti delinquenti, l’altra notte, hanno vandalizzato l’istituto comprensivo “Anna Frank” e il vicino asilo in via Regione Siciliana, nella zona del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento. Alla “Anna Frank” i responsabili per intrufolarsi hanno scassinato la porta d’ingresso. Una volta dentro i locali è iniziata la devastazione. Hanno messo a soqquadro diverse aule. Quindi si sono dileguati velocemente.

La scoperta è stata fatta dagli operatori scolastici, l’indomani mattina, all’orario di apertura della scuola. Superato il comprensibile momento di amarezza, il dirigente scolastico ha denunciato il danneggiamento ai carabinieri della Stazione di Agrigento. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini. L’area interessa, purtroppo, non sarebbe “coperta” da impianti di video sorveglianza.

Sempre nella stessa zona sono intervenuti, in questo caso, i poliziotti della sezione Volanti, nell’immobile che ospita l’asilo. Qualcuno, dopo avere rotto un infisso, è penetrato all’interno dell’immobile, provocando dei danni ad alcuni arredi. Gli agenti hanno avviato l’attività investigativa per cercare di risalire agli autori della brutta azione delinquenziale.